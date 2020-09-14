عمدة موسكو: تم تلقيح 800 ألف شخص ضد الإنفلونزا

قال عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، إنه منذ أسبوعين وحتى الآن، تم في موسكو تطعيم 800 ألف شخص ضد الأنفلونزا، ومن المقرر تطعيم نحو 6 ملايين من سكان العاصمة.