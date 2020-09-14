طلاب روس يسرقون سيارة ويتسببون بحادث في ضواحي موسكو... فيديو

قامت شرطة مدينة موسكو بملاحقة ثلاثة مراهقين كانوا قد سرقوا سيارة في إحدى ضواحي العاصمة، وهربوا بها مما تسبب بحادث مروري على طريق مينسك السريع.

وأدى وقوع الحادث إلى إصابة اثنين منهما يبلغان من العمر 13 عامًا بجروح خطيرة، ما استدعى نقلهما إلى المشفى على وجه السرعة.

В Подмосковье три школьника угнали машину и попали в аварию https://t.co/YfX0Hp04Cg pic.twitter.com/F22NkDmfCO — РИА Новости (@rianru) September 14, 2020

​ثبت لاحقا أن أحد الضحايا أخذ سيارة زوج والدته دون علمه، ودعا اثنين من أصدقائه للقيادة في أنحاء موسكو، وبسبب انتهاكهم قواعد المرور بدأت دوريات الشرطة بملاحقة السيارة، ما أدى إلى تهور المراهقين الثلاثة، واصطدامهم بحاجز على جانب الطريق.