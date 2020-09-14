بوتين: الوحدات العسكرية الروسية تعود إلى أماكن انتشارها بعد التدريبات في بيلاروس

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أنه تم التخطيط للتدريبات العسكرية بين روسيا الاتحادية وبيلاروس العام الماضي، وبعد الانتهاء من المهام، ستعود الوحدات الروسية إلى مواقع انتشارها.

وقال الرئيس الروسي "اليوم، بالمناسبة، بدأت التدريبات العسكرية المخطط لها العام الماضي، والتي ينبغي أن تستمر عدة أيام. هذا، في الواقع، إلى حد ما، أمر روتيني للأفراد العسكريين المرتبطين بتدريب القوات". وعُرضت لقطات الاجتماع على هواء قناة روسيا 24 التلفزيونية.

وأضاف بوتين "أكرر مرة أخرى حتى لا تكون هناك تكهنات. هذا حدث تم التخطيط له بل والإعلان عنه العام الماضي. بعد تنفيذ برنامج التدريبات المشتركة، ستعود الوحدات الروسية إلى أماكن انتشارها الدائم".

كما أكد الرئيس الروسي أن التعاون في المجال الدفاعي بين موسكو ومينسك سيستمر.

وقال بوتين: "سيتعين علينا أيضًا مواصلة تعاوننا في مجال الدفاع. أعني، أولاً وقبل كل شيء، بالطبع، شركات الدفاع. هنا أيضًا لدينا الكثير من التعاون، وفي مجالات حساسة إلى حد ما. حسنًا، في الجيش أيضًا".