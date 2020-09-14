بوتين: اقتراح بدء العمل على دستور بيلاروس منطقي ويأتي في الوقت المناسب

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بأنه على علم باقتراح بدء العمل على دستور بيلاروس، مؤكدا على أن الاقتراح منطقي وجاء في الوقت المناسب.

وقال الرئيس الروسي خلال اللقاء، اليوم الاثنين: "نحن على علم باقتراحكم لبدء العمل على الدستور. أعتقد أنه منطقي، ويأتي في الوقت المناسب".

وأكد بوتين، أنه على البيلاروس أنفسهم حل الوضع في البلاد دون تدخلات خارجية.

وقال بوتين: "نحن جميعا نرى ونعرف ما يجري في بيلاروس، والأحداث السياسية الداخلية المتعلقة بالانتخابات. تعرفون موقفنا، نحن مع أن يقوم الشعب البيلاروسي بدون أي تدخلات أو ضغط خارجي وبهدوء وفي إطار الحوار مع بعضهم البعض بحل الوضع والتوصل إلى قرار مشترك بشأن العمل في المستقبل".

وأشار بوتين إلى أن روسيا ستفي باتفاق منح بيلاروس قرضًا بمبلغ 1.5 مليار دولار.

وقال بوتين: "زار رئيس الوزراء الروسي ميشوستين مؤخراً بيلاروس. وأجرى محادثات واسعة وناجحة في جميع مجالات تعاوننا وفي المجال المالي، واتفقنا على أن تقدم روسيا لبيلاروس قرضًا حكوميًا قدره 1.5 مليار دولار في هذه اللحظة الصعبة. ... وزارتا المالية تعملان حاليا في هذا الصدد".