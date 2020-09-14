إلغاء زيارة لافروف إلى برلين

أعلنت الخارجية الروسية، في بيان لها، اليوم الإثنين، إلغاء زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى برلين، والتي كانت مقررة في 15 من شهر سبتمبر/أيلول الجاري، بسبب تغيير في جدول عمل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس.

وأوضحت الخارجية في بيانها، أنه تم الاتفاق قبل عام على توقيت زيارة لافروف إلى برلين ومشاركته هايكو ماس في الحفل الختامي للسنة العابرة للشراكات العلمية والتعليمية، كما تم تأكيدها خلال المفاوضات التي جرت في موسكو بتاريخ 11 أغسطس/آب.

وأضاف بيان الخارجية، "في 3 أيلول/سبتمبر، أخطر الجانب الألماني بالتغييرات التي طرأت على جدول عمل هايكو ماس، والتي تم بموجبها إلغاء مشاركته في الحفل، ولم يخصص سوى ساعة ونصف للمفاوضات الثنائية، وهكذا، فإن الغرض الأولي والرئيسي من رحلة لافروف إلى العاصمة الألمانية لم يكن ذي صلة".

وتشير الوزارة إلى أنه في ظل هذه الخلفية تم اتخاذ قرار بإلغاء الزيارة. مشددة على أن "المعلومات ذات الصلة تم إطلاع الجانب الألماني عليها، مع الأخذ في الاعتبار أهمية عام الصليب وإتمامه بنجاح، سيرسل سيرغي لافروف تحياته إلى المشاركين في الحفل الختامي".