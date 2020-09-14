روسيا تمنح بيلاروس قرضا بمبلغ 1.5 مليار دولار

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إن روسيا ستفي باتفاق منح بيلاروس قرضًا بمبلغ 1.5 مليار دولار.

وقال بوتين اليوم الاثنين : "زار رئيس الوزراء الروسي ميشوستين مؤخراً بيلاروس. وأجرى محادثات واسعة وناجحة في جميع مجالات تعاوننا وفي المجال المالي، واتفقنا على أن تقدم روسيا لبيلاروس قرضًا حكوميًا قدره 1.5 مليار دولار في هذه اللحظة الصعبة، وزارتا المالية تعملان حاليا في هذا الصدد".

كما أكد بوتين أن بيلاروس ستكون أول دولة تتلقى لقاح "سبوتنيك - V" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال بوتين: "وفقًا لما اتفق عليه وزراء الصحة ستكون بيلاروس أول دولة تتلقى لقاحنا المضاد لفيروس كورونا، وقد بدأت في المشاركة في المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية".

في وقت لاحق، قال رئيس الوزراء البيلاروسي رومان جولوفتشينكو إن بيلاروس انضمت إلى المرحلة النهائية من التجارب السريرية للقاح الروسي.

وفقًا لتقرير وزارة المالية في بيلاروس لشهر تموز / يوليو 2020، بلغ الدين العام الخارجي للبلاد 18 مليار دولار، تتم معظم المدفوعات لروسيا (الحكومة والبنوك) والصين (البنوك).