حماية المستهلك: روسيا في المرتبة 40 عالميا بمعدل الإصابة بكورونا لكل 100 ألف نسمة

أعلنت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان ("روسبوتريبنادزور")، آنا بوبوفا، اليوم الاثنين، أن روسيا لا تزال في المرتبة 40 في العالم من حيث معدل الإصابة بفيروس كورونا لكل 100 ألف نسمة.

موسكو - سبوتنيك. وقالت بوبوفا، في اجتماع لرئاسة مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا: "تظل روسيا في المرتبة 40 من حيث معدلات الإصابة لكل 100 ألف من السكان".

وأشارت بوبوفا إلى أن متوسط معدل نمو الحالات لا يزيد عن 0.5 بالمئة.

وأضافت: "إذا تحدثنا عن أسباب الزيادة في الإصابة في المناطق، فإن ... التوسع الكبير في الاختبارات له أهمية كبيرة. أريد أن أقول أنه اليوم يتم إجراء أكثر من 300 ألف فحص يوميا، والمناطق تزيد هذا الحجم".

ووفقاً لبوبوفا، في منطقة كالينينغراد قبل شهر، في 10 آب/أغسطس، تم اختبار حوالي 1.2 ألف شخص يوميًا، لكن اليوم يزيد عن 2020 شخصًا يوميًا، في حين لا تتغير نسبة الاختبارات الإيجابية فيها.

وتابعت بوبوفا، أنه في منطقة سامارا زاد حجم الاختبارات بنسبة 37 بالمئة خلال الشهر الماضي، وزادت نسبة الأشخاص الذين لم تظهر عليهم أعراض بنسبة 22 بالمئة، وانخفضت نسبة المصابين بالالتهاب الرئوي خارج المستشفيات من 40 إلى 10 بالمئة.

وخلصت إلى أن هذه المؤشرات الديناميكية توصف بأنها علامة تنبؤية وبائية جيدة، ولكن في نفس الوقت، فإن العدد الإجمالي للحالات المبلغ عنها آخذ في الازدياد نتيجة لذلك.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، تجاوزت إصابات "كوفيد-19" حول العالم حاجز 29 مليون إصابة، توفي من بينها أكثر من 925 ألف شخص، فيما تعافى أكثر من 20 مليونا آخرين.