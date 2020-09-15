زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب سواحل كامتشاتكا الروسية

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 6.4 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، اليوم الثلاثاء.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بوقوع زلزال بلغت قوته 6.4 درجات على مقياس ريختر في تمام الساعة (3:41) بتوقيت غرينتش.

وتم تحديد مركز الزلزال، الذي وقع على عمق 329.7 كم، مبدئيا عند ملتقى دائرة عرض 55.957 درجة شمالا، وخط طول 158.494 درجة شرقا.

ولم ترد تقارير عن خسائر مادية أو بشرية، كما لم يتم الإعلان عن موجات تسونامي لاحقة.

Prelim M6.4 Earthquake Kamchatka Peninsula, Russia Sep-15 03:41 UTC, updates https://t.co/FbLYeUhcfJ — USGS Tweet Earthquake Dispatch (@USGSted) September 15, 2020

كان آخر زلزال ضرب المنطقة، في 17 مايو/أيار الماضي وبلغت قوته 4.9 درجات على مقياس ريختر.

وتقع شبه جزيرة كامتشاتكا فوق حزام النار في المحيط الهادئ، وهو عبارة عن منطقة تمتد على شكل قوس عريض وتشهد نشاطا زلزاليا وبركانيا كبيرا.