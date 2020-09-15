موراشكو: تلقى أكثر من 300 متطوع لقاح "سبوتنيك -V" وفئة قليلة تعاني من المضاعفات

قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو إن أكثر من 300 شخص تم تطعيمهم كجزء من تجارب ما بعد التسجيل للقاح ضد فيروس كورونا، ويشكو ما يقرب من 14 % من مضاعفات طفيفة.

وقال موراشكو خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "تم تطعيم أكثر من 300 شخص، وما يقرب من 14 في المئة يعانون من مضاعفات جانبية بسيطة كالضعف العام وألم طفيف في العضلات وأحيانا ارتفاع في درجة الحرارة".

وأوضح أن مثل هذه المضاعفات متوقعة، وقال: "هذا ما تم وصفه في التعليمات".

وتعتبر روسيا أول دولة في العالم سجلت لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد+، وأطلق عليه اسم "سبوتنيك V" تيمنا باسم أول قمر صناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفييتي عام 1957.