"حماية المستهلك": فيروس كورونا يبقى في جسم الإنسان المصاب لمدة تصل إلى 90 يوما

قالت رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور"، آنا بوبوفا، إن الشخص المريض يفرز فيروس كورونا لمدة تصل إلى 90 يومًا، حتى لو لم تظهر أعراض المرض.

وقالت بوبوفا، اليوم الثلاثاء: "أظهرت أبحاثنا وأبحاث زملائنا في الخارج أن الشخص المصاب بفيروس كورونا يستمر بإفراز الفيروس لمدة تصل إلى 90 يومًا. وفقا لأبحاثنا يستمر إفراز الفيروسات حتى 48 يومًا، أما أبحاث زملائنا فأكدت استمرار الإفراز لمدة تصل إلى 90 يومًا، حتى في حال اختفاء الأعراض عند الشخص المصاب".

ووفقا لها، هناك خطر كبير من بقاء الفيروس في حالة نشطة وظيفيا، وقالت بوبوفا:

"بعد الإصابة أو التطعيم لن يعاني الشخص من فيروس كورونا لوحده، يمكنه أن يأكون ناشرا للعدوى، وهذا أمر مهم".

وتعتبر روسيا أول دولة في العالم سجلت لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد، وأطلق عليه اسم "سبوتنيك V" تيمنا باسم أول قمر صناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفييتي عام 1957.