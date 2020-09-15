ناريشكين: تم تدمير جميع مخزونات "نوفيتشوك" في روسيا وفقا لبروتوكولات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

أعلن رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين، أنه تم تدمير جميع مخزونات "نوفيتشوك" في روسيا وفقًا لبروتوكولات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وقد تم تسجيل ذلك بالطريقة المنصوص عليها.

وقال للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك احتياطيات من "نوفيتشوك" في روسيا: "لقد تم تدميرها وفقا لبروتوكولات وأنظمة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وقد تم تسجيل ذلك بالطريقة المحددة. لذلك، فإن القول بأن هناك إما إنتاج أو مخزون قديم من عوامل الحرب الكيماوية في روسيا هو بالطبع معلومات خاطئة".

وتعرض المعارض الروسي نافالني، لوعكة صحية مفاجئة بعد إقلاع طائرة كانت تقله من أومسك إلى موسكو، ما أجبر الطائرة على الهبوط الاضطراري ونقله إلى مركز العناية المركزة في تومسك، بعدها نقل إلى عيادة في ألمانيا لتلقي العلاج.

وأعلنت الحكومة الألمانية أن نافالني، المتواجد حاليا في مستشفى في ألمانيا، تعرض للتسميم باستخدام مادة "نوفيتشوك".