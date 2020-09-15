هيئة حماية المستهلك: لا توجد حالات مؤكدة لانتقال "كورونا" من حيوان إلى إنسان

أكدت رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور"، آنا بوبوفا، عدم وجود "أي دليل" على أن الحيوانات المنزلية، التي أصيبت بفيروس كورونا المستجد يمكنها نقل العدوى للبشر.

وقالت بوبوفا، اليوم الثلاثاء: "حتى الآن، لا توجد حالات مؤكدة لانتقال عدوى فيروس كورونا من الحيوانات الأليفة أو البرية إلى الإنسان. لذلك، في الوقت الحالي، لا نعتبر هذا الموضوع ذو أهمية كبيرة".

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 5529 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 730 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 1073849 إصابة.

وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 730، ثم مدينة سان بطرسبورغ بعدد 206 حالة، خلال الـ 24 الساعة الأخيرة.

وأشار المقر إلى تسجيل 150 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 الساعة الماضية وإجمالي الوفيات 18785 شخصا.