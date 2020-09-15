الكرملين يكشف شروط قرض روسيا لبيلاروسيا بقيمة 1.5 مليار دولار

وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "أي قرض له شروط تجارية معينة، بالنهاية أي قرض له جانب تجاري. بالطبع لا يمكن أن تكون هناك شروط أخرى".

وردا على سؤال لتوضيح ما إذا كان الأمر يتعلق فقط بسعر الفائدة على القرض، قال بيسكوف: "بالطبع"

واستضافت مدينة سوتشي، يوم الاثنين، اجتماعا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وأعلن بوتين خلاله أن روسيا ستفي باتفاق منح بيلاروس قرضًا بمبلغ 1.5 مليار دولار.

وقال بوتين، اليوم الاثنين: "زار رئيس الوزراء الروسي ميشوستين أخيراً بيلاروسيا. وأجرى محادثات واسعة وناجحة في جميع مجالات تعاوننا وفي المجال المالي، واتفقنا على أن تقدم روسيا لبيلاروسيا قرضًا حكوميًا قدره 1.5 مليار دولار في هذه اللحظة الصعبة، وزارتا المالية تعملان حاليا في هذا الصدد".