"معلومات مضللة"... المخابرات الروسية تنفي التدخل في الانتخابات الأمريكية

قال سيرغي ناريشكين، رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسية، إن التصريحات حول التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية غير صحيحة، وهذه معلومات مضللة.

وستجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، مع خوض الرئيس الحالي دونالد ترامب لولاية ثانية، وسينافس فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن البالغ من العمر 77 عامًا، وأعلنت المخابرات الأمريكية أن دولًا مثل روسيا والصين وإيران تتدخل بالفعل في الانتخابات الأمريكية لعام 2020.

وقال ناريشكين، ردا على سؤال من الصحفيين عما إذا كانت المخابرات الخارجية الروسية تخطط لإجراء اتصالات مع شركاء أمريكيين بشأن تهم جديدة بالتدخل في الانتخابات: "لم نتدخل في الانتخابات ولا نتدخل، وبالتالي فإن هذه الأطروحات هي نوع من المعلومات المضللة غير السارة إلى حد ما".

وفي وقت سابق، أمضى المدعي العام الأمريكي روبرت مولر، عامين، في التحقيق بمزاعم "التدخل الروسي" في الانتخابات الأخيرة.

وأغلق مولر التحقيق بتأكيد مزاعم التدخل في الانتخابات، ومع ذلك، لم يجد أي دليل على "تواطؤ" بين دونالد ترامب وروسيا، وتم إنكار وجوده في الكرملين والبيت الأبيض.