روسيا تبدأ اختبار عينات لقاح كورونا للحيوانات

أفاد رئيس هيئة الرقابة البيطرية والصحة النباتية الروسية سيرغي دانكفيرت إن العينات التجريبية من لقاح فيروس كورونا للحيوانات، والتي يجري تطويرها في روسيا، ستكون جاهزة في أكتوبر/تشرين الأول.

وقال دانكفيرت للصحفيين، يوم الثلاثاء: "نحن نختبر بالفعل، من حيث المبدأ، في أكتوبر سنبدأ إنتاج العينات المخبرية، بعد ذلك سنرى ما إذا كان هناك طلب".

حاليًا، يقوم علماء المركز الفيدرالي لصحة الحيوان "FGBI ARRIAH" التابع لـ هيئة الرقابة البيطرية والصحة النباتية الروسية بتطوير لقاح ضد عدوى فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" للحيوانات.

وبحسب الهيئة، سيكون اللقاح مخصصًا للحيوانات الشديدة الحساسية مثل القطط.