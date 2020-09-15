بعد مقارنته بالملاكم محمد علي.. نورمحمدوف يعلق

أعرب المصارع الروسي حبيب نورمحمدوف، عن تقديره لمقارنته ببطل العالم في الملاكمة، الأمريكي محمد علي.

واعتبر نورمحمدوف أن المقارنة غير صحيحة، وقال : "إنهم يضعون المقارنة فقط لأنه كان بطل العالم.. وأنا بطل العالم.. كوني مسلم وهو مسلم..برأي قبل المقارنة مع علي، لابد من العودة إلى مسيرته حياته الطويلة".

وقبل أيام أعلن نورمحمدوف البالغ من العمر 31 عاما، عن نهاية وشيكة لمسيرته المهنية.

ونقلت وسائل إعلام عن حبيب قوله :"في سن الخامسة والثلاثين، من المستحيل التنافس في فئة الوزن الخفيف، أنا لا أرى نفسي على المستوى المهني في سن 35 أو 40، الآن أنا في ذروة قدراتي البدنية، لكني أدرك أن كل شيء مؤقت".

وتابع: "أود أن أكون استثناء، لكنني أفهم المخاطر الصحية، خلال مسيرتي المهنية تعرضت للقليل من الضرر، على الرغم من أن الرياضة شديدة الاحتكاك.. في هذا الصدد، كنت محظوظا، وأود أن أنقذ نفسي وألا أكون معاقا في سن 40 أو50 أو60".