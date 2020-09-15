لافروف يوضح هاتفيا لنظيره الإيطالي ملابسات قضية نافالني

أوضح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لنظيره الايطالي، لويجي دي مايو، وبناء على طلب الأخير، ملابسات قضية المدون الروسي المعارض، ألكسي نافالني.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان عقب المحادثة الهاتفية بين الوزيرين، اليوم الثلاثاء: "بناء على طلب الوزير الإيطالي، أُعطي توضيحات مفصلة بشأن الوضع حول قضية أليكسي نافالني".

وبحسب البيان، تم التأكيد على أن إثبات الحقيقة يتطلب نقل المواد الحيوية من قبل المتخصصين الألمان إلى روسيا، والنتيجة الرسمية التي تعتمد على نتائج التحليلات المأخوذة من نافالني، بالإضافة الى التعاون المهني مع الاطباء الروس.

إلى ذلك، أعلن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خلال جلسة البرلمان الأوروبي، أن حادث نافالني قد يكون له تداعيات على العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي موضحا أنه سيتم بحث الموضوع خلال لقاء وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في21 أيلول/سبتمبر.

وكان نافالني قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة، يوم 20 آب/أغسطس الماضي، بعد إقلاع طائرة كانت تقله من مدينة أومسك الروسية إلى موسكو، ما أجبر الطائرة على الهبوط الاضطراري ونقله إلى مركز العناية المركزة في مدينة تومسك الروسية.

وأعلنت الحكومة الألمانية، يوم 3 أيلول/سبتمبر، أن خبراء وزارة الدفاع للبلاد توصلوا إلى استنتاج يقول إن نافالني، الذي يخضع حاليا للعلاج في برلين واستفاق من الغيبوبة الأسبوع الماضي، تم تسميمه بمادة أعصاب من مجموعة "نوفيتشوك".

وبوقت سابق قالت برلين إن مختبرين فرنسي وسويدي أجريا فحوصات مستقلة أكدت تسميم الناشط والمدون الروسي بمادة "نوفيتشوك".

وقدمت برلين، بوقت سابق، إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، نتائج تحاليل العينات المأخوذة من نافالني، وأشارت وزارة الدفاع الألمانية،إلى أن برلين لن تنقل هذه المعلومات مباشرة إلى موسكو، لأن روسيا عضو في المنظمة.