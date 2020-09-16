نقل 240 كغم "كهرمان" من كالينينغراد إلى بيرم لإنشاء غرفة علاج للأطفال

سيتم إنشاء غرفة كهرمان طبية للأطفال في مدينة بيرم (شرقي الجزء الأوروبي من روسيا)، من قبل مصنع كالينينغراد، المؤسسة الوحيدة في روسيا التي تعمل في استخراج هذا المعدن، وأرسلت 240 كيلوغرامًا من الكهرمان مجانا لهذا الغرض ، حسبما أفادت الخدمة الصحفية للمصنع.

ذكرت الخدمة الصحفية لمصنع كالينينغراد أنه سيتم إنشاء غرفة كهرمان طبية للأطفال في بيرم، وهي مخصصة لرعاية وتنمية وإعادة تأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تبرعت شركة كالينغراد أمبير كومبني بـ 240 كيلوغرامًا من حجر الكهرمان لمنظمة بيرم الإقليمية العامة لحماية حقوق الأطفال المعوقين وأسرهم "العيش بسعادة" لإنشاء غرفة حسية فيها حجر الكهرمان. الهدف منها هو علاج وإعادة تأهيل مرضى بيرم الصغار وجاء في الرسالة: "تبرع للأطفال المعوقين وذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة".

© Sputnik . Igor Zarembo استخراج الكهرمان في كالينينغراد

سيتم تجهيز الغرفة بأشياء وعناصر مختلفة باستخدام رقائق الكهرمان: صندوق رمل مع حجر الكهرمان، وألواح كهرمانية على الجدران، وطاولة للرسم برمل الكهرمان، وبطانية منه أيضا. في هذه الغرفة، ستُعقد مجموعة متنوعة من فصول المعالجة النفسي وعلاج بالروائح والموسيقى.

كما يكون إنشاء غرفة الكهرمان على شكل غرفة علاج ومصح نفسي للأمراض النفسية والعصبية للأطفال في زيلينينغرادسك، في منطقة كالينينغراد. وتم بالفعل علاج وإعادة تأهيل أكثر من 4 آلاف طفل من مناطق مختلفة من روسيا في غرفة الاستشعار المجهزة في المصنع. في عام 2020، خصص المصنع 250 كيلوغرامًا من الكهرمان الناعم للمصحة لتجديد غرفة الكهرمان.

© Sputnik . Aiham Massa متحف الكهرمان في كالينينغراد

يُستخرج الكهرمان على ساحل بحر البلطيق بالقرب من قرية يانتارني(بالمنيكين سابقًا)، حيث يتركز، وفقًا للخبراء، نحو 90% من الاحتياطات المؤكدة في العالم.