تركيا ترفض عرضا روسيا بشأن إدلب

كشف مصدر لوكالة "سبوتنيك" للأنباء عن اقتراح الجانب الروسي على تركيا تخفيض عدد نقاط المراقبة التركية في محافظة إدلب السورية، لكن أنقرة رفضت.

وقال المصدر، اليوم الأربعاء، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك": "قدم الوفد الروسي التقني خلال الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء في مقر الخارجية التركية مقترحاً لتخفيض عدد نقاط المراقبة التركية في محافظة إدلب السورية، إلا أنه لم يتم التوصل إلى تفاهم بهذا الشأن".

وتابع المصدر: "بعد رفض الجانب التركي سحب نقاط المراقبة التركية وإصراره على إبقائها، تقرر تخفيض عدد القوات التركية الموجودة في إدلب وسحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة".

وأشار المتحدث للوكالة إلى أنه "سيتم خلال اجتماع الوفدين العسكريين التركي والروسي بحث آلية تقليص عدد القوات التركية وسحب المعدات العسكرية الثقيلة من المنطقة".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن وفدين عسكريين تركي وروسي سيعقدان، اليوم الأربعاء، اجتماعاً في مقر الوزارة في أنقرة لبحث الأوضاع في محافظة إدلب السورية.