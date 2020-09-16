هذا ما لا يجب فعله من قبل المشاركين بتجارب اللقاح الروسي ضد "كوفيد-19"

جاء في تعليمات نتائج التجارب السريرية أنه لا ينصح للنساء بالحمل أثناء التجارب على اللقاح الروسي ضد "كوفيد-19"، بالإضافة إلى أنه يجب على جميع المتطوعين التخلي عن شرب الكحول.

وأضافت التعليمات التي اطلعت عليها وكالة "سبوتنيك" أنه "لا ينصح للنساء بالحمل والإرضاع والتبرع ببويضات لمدة ثلاثة أشهر بعد تلقي اللقاح".

كما أنه سيتم إقصاء النساء الحوامل على الفور من اللقاح وسيخضعن للإشراف الطبي المكثف.

كما ينصح للرجال بعدم إنجاب الأطفال وعدم التبرع بالحيوانات المنوية من أجل الإخصاب في المختبر خلال التجارب ولمدة ثلاثة أشهر بعد الانتهاء منها.

ويحتاج المتطوعون أيضًا إلى الامتناع عن شرب الكحول قبل التطعيم بثلاثة أيام، وأثناء الدراسة، والامتناع عن الاستهلاك المفرط للتدخين بشرط أن لا يزيد عدد السجائر عن 10 في اليوم.

كما أنه سيتم التطعيم على معدة فارغة، وسيتعين على المشاركين تعبئة استمارات إلكترونية عن حالتهم الصحية، حيث يجب عليهم تعبئتها ما لا يقل عن 15 مرة.

يذكر أنه سبق وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من "كوفيد-19"، تم تطويره على يد خبراء مركز غاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة وتم إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأعلن رئيس الصندوق، كيريل دميترييف، في وقت سابق، أن الصندوق تلقى طلبات من أكثر من 20 دولة من دول العالم لشراء مليار جرعة من اللقاح الوطني الصنع ضد "كوفيد-"19. في الوقت نفسه ، أشار إلى أن روسيا وافقت على إنتاج هذا اللقاح في خمس دول، والطاقات المتاحة تغطي الفرصة لإنتاج 500 مليون جرعة في السنة.