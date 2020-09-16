قاذفتان روسيتان تحلقان فوق المياه الدولية للبحر الأسود

حلقت قاذفتان من طراز "تو-22 إم3" تابعتان للقوات الفضائية الروسية فوق المياه الدولية للبحر الأسود، حيث تمت مرافقتهما في بعض المناطق من قبل مقاتلات أجنبية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية "قامت قاذفتان من طراز "تو-22 إم3" تابعتان للقوات الفضائية الروسية برحلة مخطط لها في المجال الجوي فوق المياه الدولية للبحر الأسود، وخلال الرحلة، غطت المقاتلات حوالي 4500 كيلومتر وبقيا في الأجواء لأكثر من 5 ساعات".

ووفقا للبيان، فإن مقاتلات تابعة لدول أجنبية قامت بمرافقة القاذفات الروسية بالإضافة إلى مقاتلات روسية من طراز "سو-27".

وأضاف البيان أن "طياري القاذفات يقومون برحلات منتظمة فوق المياه الدولية في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادي".

وأكدت وزارة الدفاع على أن جميع رحلات الطائرات التابعة للقوات الفضائة الروسية تتم وفقًا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.