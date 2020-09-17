شركة نقل روسية تكشف أبرز ما نساه ركاب القطارات في موسكو

وأشارت الشركة إلى أن ركابها هذا الصيف نسوا الكثير من الأمتعة الشخصية في عربات القطار وأبرزها ساعة رولكس وسكوتر، بالإضافة إلى لوحات ودمى للأطفال.
Это не вы забыли в вагоне свой розовый самокат?— Вести Туризм: информационное агентство (@travelvesti) September 17, 2020
Розовый детский самокат, часы Rolex и скейтборд: что оставили пассажиры «Аэроэкспресс» в поездах и терминалах за лето.https://t.co/JZDdsPd6L4 pic.twitter.com/udinUxTbmx
وقالت الشركة: "في غضون ثلاثة أشهر فقط من الصيف عثر موظفو الشركة على مئات الأغراض الشخصية المنسية في العربات وأكثرها كانت حقائب الظهر وأجهزة وسماعات إلكترونية، بالإضافة إلى النظارات الشمسية والمظلات وقبعات مختلفة.
وأضافت الشركة: "لقد استطاعنا إعادة الكثير من الأشياء إلى أصحابها، وذلك بعد رسائل واتصالات منهم بعد فترة وجيزة ومازالت بعض الأشياء تنتظر أصحابها".
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