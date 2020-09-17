شركة نقل روسية تكشف أبرز ما نساه ركاب القطارات في موسكو

كشفت شركة سكك الحديد الروسية للنقل البري إلى المطارات في موسكو عن أبرز الأشياء التي نساها وتركها الركاب بشكل غير مقصود خلال رحلة الانتقال من وسط موسكو إلى المطارات الواقعة في ضواحي العاصمة.

وأشارت الشركة إلى أن ركابها هذا الصيف نسوا الكثير من الأمتعة الشخصية في عربات القطار وأبرزها ساعة رولكس وسكوتر، بالإضافة إلى لوحات ودمى للأطفال.

Это не вы забыли в вагоне свой розовый самокат?

Розовый детский самокат, часы Rolex и скейтборд: что оставили пассажиры «Аэроэкспресс» в поездах и терминалах за лето.https://t.co/JZDdsPd6L4 pic.twitter.com/udinUxTbmx — Вести Туризм: информационное агентство (@travelvesti) September 17, 2020 وقالت الشركة: "في غضون ثلاثة أشهر فقط من الصيف عثر موظفو الشركة على مئات الأغراض الشخصية المنسية في العربات وأكثرها كانت حقائب الظهر وأجهزة وسماعات إلكترونية، بالإضافة إلى النظارات الشمسية والمظلات وقبعات مختلفة.

وأضافت الشركة: "لقد استطاعنا إعادة الكثير من الأشياء إلى أصحابها، وذلك بعد رسائل واتصالات منهم بعد فترة وجيزة ومازالت بعض الأشياء تنتظر أصحابها".