وزارة الصحة الروسية تكشف عن الظروف الخاصة التي يتطلبها تخزين لقاح كورونا

أعلنت نائبة وزير الصحة الروسي، إيلينا زيلينينا، للصحفيين، سيتم تسليم لقاح ضد فيروس كورونا إلى الأقاليم الروسية بجرعات صغيرة نظرا لحاجته لظروف تخزين الخاصة.

وقالت زيلينينا: "سيتم تسليم اللقاح إلى الأقاليم على دفعات صغيرة، أي ما يصل إلى 40 و42 و44 و45 جرعة... فاللقاح يتطلب ظروف تخزين خاصة في درجات حرارة أقل من 18 درجة، وهكذا سيتم تسليم اللقاح امتثالا بهذه الشروط"... وأضافت، جميع اللقاحات التي استخدمناها حتى الآن كانت تتطلب التخزين عند درجات حرارة من 2 إلى 8 درجات مئوية أما هنا فدرجة الحرارة 18 درجة تحت الصفر.

وأعلنت وزارة الصحة الروسية، في 11 سبتمبر/أيلول، بدء توزيع أول دفعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا المستجد على الأقاليم الروسية.

وسجلت وزارة الصحة الروسية، يوم 11 آب/ أغسطس الماضي، اللقاح ضد فيروس كورونا، وأطلقت عليه اسم "سبوتنيك V" وعمل على إنتاج اللقاح متخصصون في مركز "غامالي" بدعم من صندوق الاستثمار المباشر الروسي.