خبير روسي: العبوة الزجاجية التي سممت نافالني قد تكون محضرة مسبقا

كشف أحد مطوري "نوفيتشوك" الخبير الروسي، ليونيد رينك، أن عبوة المياه التي يزعم أن المعارض الروسي اليكسي نافالني استخدمها قد يكون مصدرها مجهولا، وليس من مدينة تومسك الروسية كما يشاع.

وقال رينك خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "إذا اعتبرنا أن جميع العبوات متشابهة، فهذا دليل ميت حيث لا يمكننا النظر إلى أن جميع العبوات متشابهة وليس من الضروري إثبات أن هذه العبوة بالذات من الفندق في مدينة تومسك الروسية".

وأضاف رينك، قائلا: "من المستحيل إثبات أن هذه هي العبوة بالضبط هي الدليل، لأنه يمكن تحضير عبوة مماثلة في أي مكان في العالم".

وفي السياق نفسه، أكد الخبير الروسي ليونيد رينك، الذي شارك بشكل مباشر في تطوير "نوفيتشوك"، أن خروج أليكسي نافالني من الغيبوبة يشير إلى أنه في حال افترضنا تسميمه، لم يتم استخدام نوفيتشوك.

وقال رينك لوكالة "سبوتنيك": "أستبعد تسممه، لأنه لا توجد أعراض. ولكن حتى لو تم استخدام جرعة أقل بـ 400 مرة من الجرعة المميتة، فإنه سيخرج من غيبوبة، لكن حدقة عينيه ستبقى منقبضة، ولم تكن هناك مثل هذه الأعراض".

وأعلنت العيادة الألمانية التي يعالج فيها المعارض الروسي أليكسي نافالني تحسن حالته الصحية وإخراجه من العناية المركزة.