العثور على سبب نشوب حريق في عيادة مدمني المخدرات في كراسنويارسك الروسية... فيديو

أعلن قسم التحقيق الرئيسي في إقليم كراسنويارسك، أن الحريق الذي اندلع في عيادة مدمني المخدرات الخاصة بكراسنويارسك، والذي أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، كان حريقًا متعمدًا.

وجاء في البيان أن "المحققين وجدوا أثناء مشاهدة مقطع الفيديو المأخوذ من كاميرات المراقبة الداخلية، أن أحد المرضى كان يشعل النار في أثاث الغرفة، مما أدى إلى انتشار الحريق بسرعة عبر الجناح (العيادة)".

ولاحظت لجنة التحقيق أنه تم رفع دعوى جنائية بموجب الفقرة الثانية من المادة 105 للقانون الجنائي الروسي (قتل شخصين أو أكثر باستخدام أدوات فائقة الخطورة).

وقالت الخدمة الصحفية لمقر وزارة الطوارئ الروسية في إقليم كراسنويارسك، إن الحريق يمكن أن يكون قد سبب في حدوث ماس كهربائي في الأسلاك. وأضافت أن "التحقيق يستمر عشرة أيام".

ولقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان بجروح جراء حريق شب في عيادة خاصة لعلاج مدمني المخدرات في مقاطعة كراسنويارسك وسط روسيا، وجاء ذلك وفقًا لوزارة الطوارئ الروسية.