وزارة الخارجية الروسية: الكرة في ملعب أمريكا فيما يتعلق بمعاهدة الحد من الأسلحة

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن الكرة في ملعب الولايات المتحدة فيما يتعلق بمسألة تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية "ستارت -3".

وقالت زاخاروفا: "لقد حدد المسؤولون الروس موقفهم في هذا الشأن. ونحن نتواصل لفترة طويلة مع الجانب الأمريكي وصرحنا علانية بتأييدنا لتمديد معاهدة ستارت، مستعدون لتمديد المعاهدة بشكلها الأولي (دون إجراء تغييرات)، حسب المدة المنصوص عليها، أي لمدة خمس سنوات بدون شروط مسبقة"، وأضافت، "الكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة".

كانت وزارة الخارجية الروسية، قالت، الخميس 30 يوليو/تموز، إن الوفدين الروسي والأمريكي ناقشا في اجتماع عقد في فيينا، قضايا الحد من التسلح مع التركيز على الانتهاء الوشيك لصلاحية معاهدة "ستارت -3".

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة 31 يوليو/تموز، إن الولايات المتحدة تعمل مع روسيا للتوصل إلى اتفاق نووي، لافتا إلى أن واشنطن ستكون سعيدة بإبرامه.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في وقت سابق، عن أمله بتوصل بلاده وروسيا إلى اتفاق بشأن اتفاقية الحد من التسلح بحلول نهاية العام.

وفي وقت سابق، قالت الولايات المتحدة بأنها تفكر في تمديد معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت- 3) مع روسيا، التي تنتهي في عام 2021، لكنها اقترحت توسيعها لتشمل مجموعة واسعة من الأسلحة الجديدة غير المدرجة في معاهدة "ستارت-3 " الحالية، واقترحت أيضًا أن تشمل المعاهدة الصين، لكن بكين قالت إنها غير مهتمة بمثل هذه المفاوضات.