في نفس اليوم... روسيا تمنع محاولة ثانية لانتهاك مجالها الجوي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، اعتراض سلاح الجو لطائرتين سويدية وأمريكية فوق بحر البلطيق، في ثاني عملية لمنع انتهاك حدودها في نفس اليوم.

موسكو-. ووفقا لبيان المركز الوطني للدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية، اعترضت مقاتلة روسية من طراز "سو-27" طائرة استطلاع سويدية وطائرة دورية أمريكية فوق بحر البلطيق لمنعهما من انتهاك المجال الجوي الروسي.

وجاء في البيان: "في السابع عشر من شهر أيلول/ سبتمبر، رصدت وسائل التحكم والسيطرة على المجال الجوي فوق بحر البلطيق هدفين جويين يقتربان من الحدود الروسية، وقد قامت مقاتلة من طراز سو-27 تابعة لقوات الدفاع الجوي لأسطول بحر البلطيق بالتحليق للتعرف عليهما ومنعهما من انتهاك الحدود".

وأشار البيان إلى أن المقاتلة الروسية اقتربت منهما وتبين أنهما طائرة دورية من طرز "بوسيدون" أمريكية، وطائرة استطلاع من طراز "غولفستريم" تابعة للقوات الجوية السويدية، وقامت بمرافقتهما فوق مياه بحر البلطيق.

يأتي ذلك، بعد إعلان المركز في وقت سابق من اليوم، نجاح مقاتلة أخرى من طراز "سو-27" في اعتراض طائرتين عسكريتين، أمريكية وبريطانية، فوق مياه البحر الأسود.

وعموما، يأتي ذلك وسط تصاعد نشاط طائرات الاستطلاع الأجنبية والطائرات دون طيار، بالقرب من الحدود الروسية، وعلى وجه الخصوص، ترصد هذه الطائرات بشكل مكثف منطقة القرم ومنطقة كراسنودار، والمنطقة المحاذية للحدود الغربية من البلاد.

ومنذ بداية الشهر الجاري، أبلغ المركز الوطني لإدارة الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية، عن محاولات انتهاك للمجال الجوي للبلاد من قبل طائرات تابعة لبلدان حلف "الناتو" بشكل شبه يومي تقريبا.