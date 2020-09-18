"حماية المستهلك" الروسية: 22 طفرة مستقرة لكورونا من بينها 2 هما الأكثر شدة

أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية (روسبوتريبنادزور)، اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد طفرات فيروس كورونا المستجد المكتشفة في العالم تبلغ عدة آلاف، مؤكدة أن هناك 22 طفرة مستقرة من فيروس كورونا وطفرتان أكثرها شدة.

موسكو - سبوتنيك. وقال المكب الصحفي للهيئة لوكالة سبوتنيك إن، "العدد الإجمالي للطفرات التي تم تحديدها بشكل جماعي في تسلسل جينات فيروس سارس-كورونا المستجد، عدة آلاف، ومع ذلك، فإن عددًا قليلاً منهم فقط وراثيًا بشكل ثابت حاليًا.

وتابع "هناك حوالي 22 طفرة مفردة جديدة، والجدير بالذكر أن هذه الطفرات تم تسجيلها من كانون الثاني/ يناير ولغاية وآذار/ مارس 2020 ، وبعد هذه الفترة لم يتم اكتشاف أي طفرات منتشرة في جينوم الفيروس"، ولفت المكتب الصحفي إلى أن هناك طفرتين اكثر شدة.

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من فيروس كورونا طوره مركز غامالي للأبحاث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

كما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، إنه سيتم الإعلان عن لقاح فيروس كورونا المستجد خلال أسابيع.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن أواخر الشهر المنصرم، عن اقتراب ظهور لقاح روسي ثان ضد فيروس "كورونا".

وأعرب بوتين عن ثقته بأن اللقاح الثاني سيكون موثوقًا وفعالًا، قائلاً: "متأكد من أن المتخصصين في معهد فيكتور سيصنعون دواءً رائعًا سيساعد الناس كثيرًا".