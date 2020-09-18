أكبر ناقلة نفط فنزويلية ترفع العلم الروسي...صور

رفعت أكبر ناقلة نفط، كانت تعمل في السابق في فنزويلا ، العلم الروسي في نهاية مايو/ أيار، وحصلت على اسم "مكسيم غوركي"، حسب مواد قاعدة بيانات سفن إيكواسيس.

منذ عام 2013، كانت تعمل السفينة في فنزويلا تحت اسم Ayacucho ، ولكن في 1 مايو 2020، تمت إعادة تسميتها بـ "مكسيم غوركي". تعمل الناقلة تحت علم روسيا الاتحادية منذ 1 يونيو/حزيران من هذا العام.

وفقًا لوثائق السجل الدولي الروسي، في نهاية شهر مايو، تم تسجيل الناقلة في روسيا الاتحادية، وأصدر السجل النهري الروسي للشحن شهادة للسفينة في 20 أغسطس/ آب.

الناقلة "مكسيم جوركي" (IMO 6159470) هي الأكبر التي تعمل حاليًا في روسيا. لديها فئة VLCC (ناقلات خام كبيرة جدًا) بوزن يبلغ 320.8 ألف طن. وبحسب مصادر الصناعة، قبل ذلك، كانت أكبر الناقلات في روسيا الاتحادية هي منشآت تخزين النفط العائمة "أومبا" بوزن ثقيل 300 ألف طن و"كولا" بوزن ثقيل 309 آلاف طن.