طائرات روسية مضادة للغواصات بعيدة المدى تحلق فوق المياه الدولية لبحر بارنتس... فيديو

نشرت وزارة الدفاع الروسية عبر حسابها على موقع "تويتر" فيديو يرصد طائرات مضادة للغواصات بعيدة المدى من طراز "تو 142" وهي تحلق فوق المياه الدولية لبحر بارنتس.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "قام طاقمان لطائرات مضادة للغواصات بعيدة المدى من طراز "تو 142" التابعة لأسطول الشمال، في 17 سبتمبر، برحلتهما المنظمة فوق المياه الدولية لبحر بارنتس وبحر النرويج وبحر الشمال والمحيط الأطلسي".

#Видео 17 сентября два экипажа дальних противолодочных самолетов #Ту142 Северного флота выполнили очередной плановый полёт над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана https://t.co/f2OQjpeIOD #АрмияРоссии #СеверныйФлот #МорскаяАвиация pic.twitter.com/noT4JEDg84 — Минобороны России (@mod_russia) September 18, 2020

وتقوم الطائرات والمقاتلات الروسية بطلعات منتظمة في المياه الدولية، كما تقوم باعتراض مقاتلات وطائرات أجنبية بشكل منتظم.

يذكر أنه سبق وأعلن القائد العام للقوات الفضائية الجوية الروسية أنه كان قد زاد في الآونة الأخيرة، عدد الطلعات التي تقوم بها الطائرات التابعة لحلف الناتو بالقرب من الحدود الدولية لروسيا الاتحادية، وذلك ليس فقط طائرات استطلاع وإنما طائرات قتالية.

ووفقا للجنرال سوروفيكين، قد قامت طائرات تابعة للقوات الفضائية الجوية الروسية خلال شهر آب/أغسطس وحده بـ27 طلعة بمهمة اعتراض طائرات استطلاع أجنبية فوق مياه بحر البلطيق وبحر بارنتس والبحر الأسود وبحر أوخوتسك.