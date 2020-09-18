بيسكوف: بوتين يسجل اليوم خطابه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، للصحفيين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيسجل اليوم الجمعة خطابه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

موسكو - سبوتنيك. وأكد بيسكوف أن الرئيس الروسي لن يذهب إلى نيويورك مثل العديد من القادة الآخرين.

وقال بيسكوف: "اليوم، سيتم تسجيل خطاب بوتين في الجمعية العامة، أنتم تعلمون أن الرئيس نفسه يعمل دائمًا على نصوص خطاباته، ويضع اللمسات الأخيرة ويضع التعديلات اللازمة من وجهة نظره في اللحظة الأخيرة... واليوم، بعد أن ينتهي الرئيس من النص، سيتم تسجيل الخطاب".

كما أكد بيسكوف أن روسيا تحاول الحصول على بيانات من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول نتائج "تسميم" زعيم المعارضة أليكسي نافالني، ولكن دون جدوى حتى الآن.

وقال بيسكوف للصحفيين: "تواصل روسيا، في الواقع، القيام بهذه المحاولات. والوضع في الواقع هو كما يلي: في مكتب الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يقولون لنا: لا نعرف شيئًا، اتصلوا بالألمان. لكن الألمان يقولون لنا: لا نعرف شيئًا، اتصلوا بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. هذا مئة في المئة يتوافق، مع الوضع في هذه القضية. لكن، مع ذلك، نحن لا نتنازل عن محاولاتنا. نواصل الحديث مع محاورينا في كل من الأمانة الفنية وفي برلين".