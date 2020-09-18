بوتين: صانعو الأسلحة الروس ينتجون أسلحة فريدة لا مثيل لها في العالم

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن صانعي الأسلحة الروس ينتجون اليوم أسلحة فريدة من نوعها، والتي غالبًا ما لا يكون لها نظائر في العالم.

وقال بوتين خلال اجتماع اللجنة العسكرية الصناعية عبر الفيديو: "إن الجيل الحالي من صانعي الأسلحة الروس يواصلون عمل أسلافهم، وينتجون أسلحة فريدة حقًا تتفوق على نظرائها الأجنبية، وفي بعض الحالات لا مثيل لها في العالم من ناحية الخصائص".

إلى ذلك، أعلن رئيس الهيئة الفدرالية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغاييف، أن محفظة طلبات التصدير للأسلحة الروسية تبلغ حوالي 55 مليار دولار.

وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين عن أحدث أنواع الأسلحة الاستراتيجية الروسية في رسالة سنوية له إلى الجمعية الفيدرالية عام 2018. وكان الحديث يدور عن المنظومات فرط الصوتية من طراز "كينجال" و "أفانغارد" و"بوريفيستنيك" وليزر "بيريسفيت" القتالي ، بالإضافة إلى غواصة "بوسيدون" المسيرة ذات محطة للطاقة النووية.