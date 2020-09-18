الشركة الروسية المطورة لعقار "أربليفير" ضد كورونا تكشف عن سعره

وقال ملادينتسيف في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة،"السعر الموصى به هو 12320 روبل".
وأضاف أنه لا توجد عوامل حتى الآن يمكن أن تؤثر على تكلفة الدواء "هذا السعر مرتبط بطريقة أو بأخرى بسعر التسليم إلى مؤسسة طبية. لا يمكن أن يكون لدينا سعرين مختلفين للميزانية وللبيع بالتجزئة، لذلك هذا هو السعر الذي تشكل بالفعل".© Sputnik . Nina Alekseeva
في غضون ذلك، قال رئيس مجلس إدارة شركة تطوير الأدوية "بروموميد" بيتر بيلي، إن العقار المخصص لعلاج عدوى فيروس كورونا المستجد "أربليفير، والذي سيظهر في الصيدليات الروسية يوم الإثنين، أثبت فعالية علاج تقترب من 100%، قائلا ""فعالية علاج كوفيد-19 بواسطة "أربليفير" قريبة من 100%".
وكان رئيس مجلس إدارة شركة تطوير الأدوية "بروموميد" قد أعلن في وقت سابق، أن عقار أريبليفير سيكون متاحا في الصيدليات الروسية اعتبارًا من يوم الاثنين القادم.
وحصل عقار "أريبليفير" لعلاج فيروس كورونا المستجد، على أساس العقار "فافيبيرافير" من شركة الأدوية بروموميد، على موافقة من وزارة الصحة الروسية، وتم استخدام الدواء فقط في المستشفيات.
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