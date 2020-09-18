سائق ثمل يقتحم مقر إقامة السفير الأمريكي في موسكو

أعلنت الخدمة الصحفية بوزارة الداخلية الروسية أن شرطة موسكو فتحت تحقيقا حول اصطدام سائق ببوابة مبنى مكان إقامة السفير الأمريكي في موسكو.

وجاء في بيان الوزارة أنه "في حوالي الساعة 4:25 مساء (بتوقيت موسكو)، اصطدم رجل يقود سيارة على الطرق الوعرة ببوابة مبنى في شارع سباسوبيسكوفسكي. وقامت قوات الشرطة بإلقاء القبض على السائق في مكان الحادث وتم التأكد من هويته".

وأشارت وزارة الداخلية أن مقر إقامة السفير الأمريكي في موسكو يقع في هذا المكان.

ووفقا للمعلومات الأولية، فإن الرجل البالغ من العمر 44 سنة، كان ثملا، وسيتم إرساله للقيام بفحوصات طبية.

وفتحت الشرطة تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادثة، مشيرة إلى أنه لم يصب أحد بأذى جراء اصطدام السيارة بالمبنى.