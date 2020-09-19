بوتين يشبه منظومة "أفانغارد" بالمشاريع النووية في الاتحاد السوفياتي

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن تجسيد فكرة وحدة" أفانغارد" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت يمكن تشبيهها بتنفيذ المشاريع النووية والصاروخية خلال فترة الاتحاد السوفيتي.

وقال بوتين خلال محادثة مع عالم الصواريخ الروسي هربرت إفريموف، اليوم السبت: "أنت لست فقط مبتكر هذه الفكرة التكنولوجية، وإنما منفذها. في الظروف الحديثة لبلدنا، فإن تجسيد فكرتك، دون أدنى شك، يمكن مقارنتها بتنفيذ الاتحاد السوفيتي لمشاريع نووية وصاروخية، والتي نفذها العالمين السوفييتن البارزين إيغور كورتشاتوف وسيرغي كوروليف".

وأشار الرئيس إلى أن تنفيذ مشروع" أفانغارد" يعد حدثًا ضخمًا للبلاد.

وقال الرئيس الروسي، أمس الجمعة، إنه لأول مرة في التاريخ الحديث، تمتلك روسيا أكثر الأسلحة تقدمًا، والتي تفوق عدة مرات في خصائصها جميع الأسلحة الموجودة في العالم.