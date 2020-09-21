روسيا وسوريا توقعان مذكرة تفاهم في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية

قال ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، إن شركة "روس آتوم" الروسية الحكومية وهيئة الطاقة الذرية السورية وقعتا مذكرة تفاهم.

وغرد أوليانوف، اليوم الاثنين، عبر موقع "تويتر"، قائلا: "وقع المدير العام لشركة "روس آتوم" أليكسي ليخاتشيف ورئيس هيئة الطاقة الذرية السورية الدكتور إبراهيم عثمان، مذكرة تفاهم على هامش المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التعاون في مجال التطبيقات غير الطاقية للتكنولوجيات النووية للأغراض السلمية".

يُقصد باستخدام التقنيات النووية غير المولدة للطاقة للأغراض السلمية، الاستخدام في الطب النووي لتشخيص الأمراض الخطيرة وعلاجها، بالإضافة إلى مكافحة الحشرات التي تحمل عدوى خطيرة، ومكافحة الآفات في المحاصيل الزراعية وتعقيم المنتجات الغذائية والتنقيب عن المعادن، والعديد من الأمور الأخرى.

يذكر أن الدورة الـ64 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تنعقد في مقر الوكالة في فيينا خلال الفترة من 21 حتى 25 أيلول/سبتمبر.