روسيا تقدم اختبارات مجانية للكشف عن فيروس كورونا لـ 40 دولة

قدمت المؤسسات الصحية الروسية أنظمة اختبار مجانية للكشف عن فيروس كورونا المستجد لأكثر من 40 دولة حول العالم منذ شهر فبراير / شباط الماضي.

وبحسب رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية (روس بوتريب نودزور)، آنا بوبوفا، فقد ساعدت الهيئة على تقديم أدوات اختبار مجانية للكشف عن فيروس كورونا المستجد لنحو 40 دولة حول العالم بالتعاون مع مركز الأبحاث الروسي الحكومي "فيكتور".

وقالت بوبوفا خلال اجتماع عقدته مع مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في موسكو هانز كلوج، إنه "منذ فبراير/ شباط الماضي من العام الجاري، قدمت حماية المستهلك الروسية المساعدة لما يقارب 40 دولة حول العالم".

ونوهت بوبوفا إلى أن هذه المساعدات تمت عن طريق "توفير أنظمة اختبار مجانية لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والتي ينتجها مركز الأبحاث العلمي الحكومي الروسي (فيكتور)".

وكان عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، قد أعلن أمس الأحد، أن أكثر من 60 ألف شخص يشارك في اختبار لقاح ضد كورونا في موسكو.

وقال سوبيانين في مقابلة مع قناة "روسيا 1": "أعلن أكثر من 60 ألف شخص أنفسهم كمتطوعين، وخضع آلاف الأشخاص لاختبارات طبية حتى يصبح بالإمكان تسجيلهم في قائمة المرشحين المحتملين للاختبار".

في وقت سابق، قال عمدة موسكو، إنه لا توجد خطط لفرض قيود جديدة في العاصمة فيما يتعلق بفيروس كورونا.

كما أشار إلى أنه منذ أسبوعين وحتى الآن، تم في موسكو تطعيم 800 ألف شخص ضد الأنفلونزا، ومن المقرر تطعيم نحو 6 ملايين من سكان العاصمة.

وبالنسبة لمواعيد انتهاء تجارب المرحلة الثالثة ما بعد تسجيل اللقاح ضد فيروس كورونا في موسكو، قال سوبيانين يوم 5 سبتمبر/أيلول: "نبدأ الأسبوع المقبل دراسة كبيرة (تجارب سريرية للقاح ما بعد التسجيل). والتي ستستمر لفترة ما بين شهرين إلى ستة أشهر".

يذكر أنه سبق وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من "كوفيد-19" تحت اسم "سبوتنيك V"، تم تطويره على يد خبراء مركز غامالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة وتم إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأعلن رئيس الصندوق، كيريل دميترييف، أن الصندوق تلقى طلبات من أكثر من 20 دولة من دول العالم لشراء مليار جرعة من اللقاح الروسي الصنع ضد "كوفيد-19".

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن روسيا وافقت على إنتاج هذا اللقاح في 5 دول، والطاقات المتاحة تغطي الفرصة لإنتاج 500 مليون جرعة في السنة.

وتحتل روسيا المرتبة الرابعة عالميا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، في قائمة الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا من حيث عدد الإصابات، لكنها تتميز بقلة عدد الوفيات.