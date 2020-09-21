سلوتسكي: أمريكا بفرض عقوبات على إيران تحاول بشكل غير قانوني الاضطلاع بدور مجلس الأمن الدولي

أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما ليونيد سلوتسكي، اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة تحاول بشكل ودون أن يكون لها الحق على الإطلاق الاضطلاع بدور مجلس الأمن الدولي من خلال فرض عقوبات خارج الحدود الإقليمية ضد إيران .

واختتم سلوتسكي: "وبالتالي فإن الولايات المتحدة، تعارض نفسها في مواجهة المجتمع الدولي بأسره وتحاول جعل جميع الدول الأخرى ترقص على أنغامها. هذا تحد مباشر للقانون الدولي والأمم المتحدة. ولا ينبغي أن يمر دون رد".

موسكو - سبوتنيك. وقال سلوتسكي للصحفيين: "إن الولايات المتحدة تحاول ودون أن يكون لها الحق على الإطلاق أن تتولى دور مجلس الأمن الدولي من خلال فرض عقوبات خارج الحدود الإقليمية ضد إيران. لقد تعرضت واشنطن إلى إخفاق تام في محاولاتها لدفع ما يسمى بـ "سناب باك"، من خلال مجلس الأمن الدولي ضد طهران. ومع ذلك، قرر الرئيس (دونالد) ترامب، الآن بمرسومه الوحيد إعادة حظر الأسلحة. واتضح أن الأمم المتحدة ليست مرسوماً للولايات المتحدة؟

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأن الولايات المتحدة تفرض عقوبات على وزارة الدفاع الإيرانية. وقال إن الرئيس الأمريكي وقع مرسوماً تفرض بموجبه الولايات المتحدة عقوبات أحادية الجانب على إيران وتعيد حظر السلاح على طهران.