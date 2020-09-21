زلزال بقوة 5.9 ريختر يضرب سيبيريا الروسية

ضرب زلزال بقوة 5.9 ريختر منطقة إريكوتسك الروسية في سيبيريا، مساء اليوم الاثنين، دون تسجيل أية إصابات أو خسائر مادية.

إيركوتسك-. وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية، أن الهزة الأرضية لم تؤد إلى وقوع إصابات أو أضرار.

وجاء ذلك بعدما، أفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلال، بوقوع زلزال بقوة 5.3 ريختر في بحيرة بايكال في 09:04 بتوقيت موسكو.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ضرب زلزال بلغت شدته 6.4 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.

وتم تحديد مركز الزلزال، الذي وقع على عمق 329.7 كم، مبدئيا عند ملتقى دائرة عرض 55.957 درجة شمالا، وخط طول 158.494 درجة شرقا.

ولم ترد تقارير عن خسائر مادية أو بشرية، كما لم يتم الإعلان عن موجات تسونامي لاحقة.