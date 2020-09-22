أطباء روس يزيلون سلكا من مريء طفل عمره ستة أشهر دون جراحة

أعلن أليكسي ميشكوف، رئيس قسم التنظير في المستشفى بيوتروفيتش الإقليمي، لوكالة "سبوتنيك"، أن أطباء مستشفى للأطفال في خاباروفسك أزالوا سلكًا من مريء طفل يبلغ من العمر ستة أشهر دون إحداث شق.

أجرى أطباء مستشفى بيوتروفيتش الإقليمي للأطفال في خاباروفسك عملية فريدة عالية التقنية في قسم التنظير.

قال الطبيب: "عندما تم إحضار الطفل بسيارة الإسعاف، لم يكن قادر على البلع، وكان يبكي. فحصوه، ورأوا على الأشعة السينية قطعة كبيرة من السلك المعدني، التي تثبتت بحواف حادة في مريء الطفل".

وأضاف: "عادة، يتم إزالة مثل هذا الجسم الغريب الكبير جراحيا من خلال شق في الرقبة، ولكن هذه المرة كان من الضروري العمل بطريقة مختلفة، حيث كان المريض يبلغ من العمر ستة أشهر. لقد تمكنا من استخراج الجسم من الحلق - دون شق.

خرج الرضيع إلى المنزل بعد إجراء عملية نادرة. الآن لا شيء يهدد صحته.

وفقًا للطبيب، غالبًا ما يبتلع الأطفال بطاريات صغيرة يتم إدخالها في الألعاب. المغناطيسات خطيرة للغاية. على سبيل المثال، إذا دخل مغناطيسان إلى الأمعاء، فهما متصلان - تحدث التقرحات والتهاب الصفاق. يواجه الأطباء مثل هذه الحالات عدة مرات في الأسبوع.

وتابع الطبيب: "مرضانا الدائمين هم أطفال تتراوح أعمارهم بين سنة وثلاث سنوات. إنهم يحبون ابتلاع جميع أنواع الأزرار والشارات ودبابيس الشعر والبطاريات والمغناطيس والخواتم والعملات المعدنية... في القسم لدينا بمجموعة كاملة من الأجسام الغريبة".