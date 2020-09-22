"روسكوسموس" تعلن إطلاق "سويوز" من قاعدة "كورو" نوفمبر المقبل

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" عن إطلاق صاروخ "سويوز إس تي" مع القمر الصناعي الإماراتي "Falcon Eye 2" من قاعدة "كورو" الفضائية في غيانا الفرنسية في تشرين الثاني / نوفمبر المقبل.

وقال المتحدث باسم الخدمة الصحفية لوكالة " روسكوسموس ": "إن الإطلاق من كورو مقرر في أوائل نوفمبر بطلب من أحد الشركاء التجاريين".

الجدير بالذكر أنه كان من المقرر إطلاق صاروخ "سويوز" مع القمر الإماراتي في 6 آذار / مارس الماضي، ولكن تم تأجيله بسبب وجود مشاكل فنية في قاطرة "فريغات" الفضائية.

وفي منتصف مارس/آذار، تم تعليق كل الأعمال في مطار كورو في غويانا الفرنسية الواقعة في أمريكا الجنوبية بسبب وباء فيروس كورونا.