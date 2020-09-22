تصريحات جديدة من مظمة الصحة العالمية حول اللقاح الروسي "سبوتنيك V"

وقال المدير الإقليمي لأوروبا في منظمة الصحة العالمية هانز كلوج بعد اجتماع مع وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو: "تقدر منظمة الصحة العالمية بشدة الجهود التي تبذلها روسيا الاتحادية لتطوير لقاح ضد "كوفيد 19"، وبالتحديد "سبوتنيك V". وأود مرة أخرى أن أشكر روسيا على جهودها الممتازة لإيجاد لقاح آمن وفعال".

وأعرب كلوج عن ثقته في أن التجارب الجارية بعد التسجيل للقاح الروسي ستكون ناجحة وشكر جميع المتطوعين الذين وافقوا على المشاركة في الاختبار.

وقال كلوج: بدأت روسيا الآن المرحلة الثالثة من اختبار اللقاح، حيث سيتم اختبار سلامة وفعالية اللقاح على مجموعة كبيرة جدًا من الأشخاص. أنا متأكد من أن هذه النتائج ستكون إيجابية، منذ أن كنت أعمل في روسيا لسنوات عديدة، أعلم أن لروسيا تاريخ غني جدًا في تطوير اللقاحات وإنتاجها، فضلاً عن التحصين.

كما شدد على أن روسيا ساعدته في تقديم المساعدة لدول آسيا الوسطى وسط الوباء وأظهرت بشكل عام التزامها بالتضامن العالمي.

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من "كوفيد 19"، تم تطويره على يد خبراء مركز غامالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة وتم إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأعلن رئيس الصندوق، كيريل دميترييف، في وقت سابق، أن الصندوق تلقى طلبات من أكثر من 20 دولة من دول العالم لشراء مليار جرعة من اللقاح الوطني الصنع ضد "كوفيد 19". في الوقت نفسه، أشار إلى أن روسيا وافقت على إنتاج هذا اللقاح في خمس دول، والطاقات المتاحة تغطي الفرصة لإنتاج 500 مليون جرعة في السنة.