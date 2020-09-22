رئيس المخابرات الروسية: إن الهدف من "قضية نافالني" حظر" التيار الشمالي 2"

قال مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، إن الهدف الرئيسي لـ"قضية نافالني" بالنسبة لبعض الدول الغربية هو عرقلة مد خط "التيار الشمالي".

وأشار ناريشكين الى أن هذا يصب في مصلحة الولايات المتحدة لتزيد إمداداتها للغاز المسال إلى أوروبا.

وقال ناريشكين اليوم الثلاثاء : "يسجل جهاز المخابرات الخارجية الروسية نشاطاً متزايدا لبعض الدول الغربية في الترويج لما يسمى بقضية نافالني. وأصبح من الواضح أكثر فأكثر أن أحد الأهداف الرئيسية لهذه الحملة هو "التيار الشمالي2".

وتابع قائلا :"الجهود المبذولة لإغلاق هذا الخط تحت ستار "معاقبة روسيا على نافالني" هي مثال نموذجي لمنافسة غير عادلة في سوق الغاز الأوروبية. من المهم للغاية بالنسبة لواشنطن تأمين إغلاق هذا المشروع ... لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال الأميريكي إلى أوروبا".

يتبع...