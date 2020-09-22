موقف الكرملين من تصريحات بومبيو بشأن الوضع مع نافالني و"التيار الشمالي2"

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الكرملين لن يعلق على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن الموقف مع المدون والمعارض الروسي أليكسي نافالني، تاركًا هذا الدور للناطقة الرسمية لوزارة الخارجية.

وقال بيسكوف ردا على سؤال صحفي حول تصريحات بومبيو بأن واشنطن تشكل تحالفًا لمنع استكمال مشروع "التيار الشمالي 2": "سأترك التعليق على بيان وزير الخارجية الأمريكي لزميلتي ماشا [زاخاروفا، ناطقة وزارة الخارجية الروسية]، أما التبعية للعقوبات الأمريكية بشكل عام فهي معروفة للجميع، لجميع دول العالم، ولا أحد يوافق على هذا النشاط".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يوم أمس الاثنين، أن واشنطن تشكل تحالفا لمنع استكمال مشروع "التيار الشمالي 2"، وتأمل ألا يكتمل بناء خط الأنابيب. وأضاف أن الولايات المتحدة يمكن أن تعد ردًا على قضية المعارض الروسي، أليكسي نافالني.

وسبق أن قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أنه ينبغي النظر في قضية "التيار الشمالي 2" والحادث مع أليكسي نافالني بشكل منفصل. ومع هذا، كانت هناك دعوات من عدد من السياسيين في ألمانيا لتعليق أو حتى إيقاف المشروع. وفي نفس الوقت، تبدو المواقف أكثر توازناً.

ودعا الكرملين إلى التوقف عن ذكر "التيار الشمالي 2" في سياق أي تسييس، نظرًا لأنه مشروع تجاري فهو مفيد لكل من روسيا والاتحاد الأوروبي، وقبل كل شيء لألمانيا.