معهد غامالي: لم نلحظ وجود أي علامات تحسسية على مجربي لقاح "سبوتنيك V"

أكد مدير مركز غامالي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة بوزارة الصحة الروسية، اليوم الثلاثاء، عدم وجود أي علامات تحسسية لأولئك الذين تلقوا لقاح "سبوتنيك V".

وفي رده على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، قال ألكسندر غينتسبيرغ: "إذا كانت هناك أي ردود فعل تحسسية، من بين متطوعينا في المرحلتين الأولى والثانية ومن بين 2.5 ألف من سكان موسكو الذين تلقوا اللقاح كجزء من تجارب ما بعد التسجيل، فأنا لم ألحظ هذا".

وأضاف: "دفعات تجريبية من اللقاح المضاد للفيروس "كوفيد-19" والذي تم تطويره على يد خبراء مركز غامالي قد وصلت بالفعل إلى جميع أقاليم روسيا الاتحادية".

وفي السياق، لفت غينتسبيرغ إلى أن "مركز غامالي يعمل على تطوير بروتوكول بحثي للقاح "سبوتنيك V" خاص لمرضى السرطان.

وقال: "نخطط الآن ونكتب بالفعل بروتوكول لمرضى السرطان".

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من "كوفيد 19"، تم تطويره على يد خبراء مركز غامالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة وتم إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأعلن رئيس الصندوق، كيريل دميترييف، في وقت سابق، أن الصندوق تلقى طلبات من أكثر من 20 دولة من دول العالم لشراء مليار جرعة من اللقاح الوطني الصنع ضد "كوفيد 19". في الوقت نفسه، أشار إلى أن روسيا وافقت على إنتاج هذا اللقاح في خمس دول، والطاقات المتاحة تغطي الفرصة لإنتاج 500 مليون جرعة في السنة.