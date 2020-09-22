بوتين: اقتراحنا بإقامة "ممرات خضراء" للتجارة دون حروب تجارية وعقوبات أصبح مهما في الوقت الراهن

قال بوتين خلال خطابه في الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، "أود أن ألفت الانتباه مرة أخرى إلى الاقتراح الروسي المتعلق بإنشاء ما يسمى بـ"الممرات الخضراء" الخالية من الحروب والعقوبات التجارية، في المقام الأول للسلع الأساسية والأغذية والأدوية ومعدات الحماية الشخصية، المطلوبة على وجه التحديد لمكافحة الوباء... بشكل عام، إن المقاصة وتحرير التجارة العالمية من الحواجز والحظر والقيود والعقوبات غير المشروعة، يمكن أن يساعد بشكل جيد في استعادة النمو العالمي وتقليل البطالة".

وقال بوتين في قمة مجموعة العشرين الافتراضية حول فيروس كورونا،: "لقد قيل الكثير الآن عن الحاجة إلى توفير سلاسل الإمداد. وهذا أمر هام بالطبع، ولكن هناك أمر ليس بأقل أهمية، أثناء الأزمة، ألا وهو إنشاء ما يسمى بالممرات الخضراء اللازمة للإمدادات المتبادلة من الأدوية والأغذية والمعدات والتكنولوجيا، بعيداً عن الحروب التجارية والعقوبات".

هذا وكان الرئيس بوتين قد أكد، خلال مشاركته في أعمال قمة العشرين الافتراضية حول فيروس كورونا، إنه من الضروري إنشاء ممرات خضراء خالية من الحروب التجارية والعقوبات.

كما أكد بوتين في كلمته على ضرورة حظر القيود على السلع والمعاملات المالية على خلفية وباء كورونا المستجد لأنها قضية إنسانية "من الناحية المثالية، يجب علينا فرض حظر مشترك على القيود المفروضة على السلع الأساسية، وكذلك على المعاملات المالية لشراءها. وفي البداية، أنا أتحدث عن البلدان الأكثر معاناة من هذا الوباء. في النهاية هذه قضية تتعلق بحياة الناس، إنها قضية إنسانية بحتة، نحتاج إلى تنظيف هذه القضايا من جميع القراصنة السياسيين".

وأضاف أنه على الدول ألا تتصرف حالياً وفق مبدأ "كل يعمل لنفسه"، مؤكدا أن الأزمة ستترك بصماتها حتما على التنمية العالمية، وقال "إن الأزمة الحالية سوف تترك حتما بصمة على التنمية العالمية ولفترة طويلة، لذلك لا يمكننا بالتأكيد التصرف على أساس مبدأ "كل يعمل لنفسه" وهذا ما قاله زملاؤنا كثيراً، وأنا أتفق تماما مع هذا الطرح".