الأمم المتحدة تشكر بوتين على العرض "السخي" بشأن لقاح "سبوتنيك V"

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الثلاثاء، إن "الأمم المتحدة ممتنة لعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقديم لقاح فيروس كورونا المستجد "سبوتنيك V" لجميع موظفي المنظمة".

وأضاف دوغاريك في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن "الطاقم الطبي في الأمم المتحدة سيدرس الاقتراح".



وفي وقت سابق من اليوم، عرض بوتين في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تزويد موظفي الأمم المتحدة بلقاحات "سبوتنيك V" مجانا.

وقال بوتين، "مستعدون لمشاركة خبرتنا ومواصلة التفاعل مع جميع الدول والهياكل الدولية، بما في ذلك إمداد الدول الأخرى باللقاح الروسي، الذي أثبت موثوقيته وسلامته وفعاليته".

وشدد بوتين على أن "روسيا واثقة من أنه من الضروري الآن استخدام كل قدرات صناعة الأدوية العالمية، من أجل توفير الوصول المجاني للتطعيم لمواطني جميع الدول في المستقبل المنظور".



وسجلت وزارة الصحة الروسية لقاح "سبوتنيك V" وهو الأول في العالم للوقاية من كوفيد-19، تم تطويره وإنتاجه في مركز غامالي، بالاشتراك مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي.