مادورو يدعم فكرة بوتين بعقد مؤتمر دولي حول لقاحات كورونا

أيد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، فكرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعقد مؤتمر افتراضي للدول المهتمة بالتعاون في مجال إنتاج لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.

موسكو – سبوتنيك. وقال مادورو في حديث للتلفزيون الوطني بث على موقع تويتر الخاص بالرئاسة: "أتفق مع اقتراح الرئيس بوتين(لعقد مؤتمر دولي حول لقاحات كورونا)، وفنزويلا تنضم إلى الدعوة الموجهة للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة هذه المسألة الوحيدة - إنتاج لقاح ضد كورونا ".

هذا وتعهد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتوزيع اللقاح الذي صممته روسيا ضد فيروس كورونا المستجد لكل الراغبين فيه من موظفي الأمم المتحدة، داعيا لعقد مؤتمر دولي حول إنتاج الأمصال.

وقال بوتين، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء عبر الفيديو أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "القدرات العلمية والإنتاجية والخبرة السريرية للأطباء الروس مكنت من تصميم مجموعة أنظمة فحوص وأدوية طبية لرصد وعلاج فيروس كورونا، ليتم لاحقا تسجيل أول لقاح ضد في العالم وهو سبوتنيك V".

وأردف بوتين: "أكرر أننا منفتحون ومصممون تماما على الشراكة. وفي هذا السياق نتقدم بمبادرة لعقد مؤتمر افتراضي في أسرع وقت ممكن على مستوى عال بمشاركة الدول المهتمة بالتعاون في مجال إنتاج لقاحات ضد فيروس كورونا".



وتابع: "إننا مستعدون لمشاركة خبراتنا ومواصلة العمل مع كل الدول والمؤسسات الدولية، وهذا الأمر يخص كذلك توريد اللقاح الروسي، الذي أثبت سلامته وأمنه وفعاليته، إلى البلدان الأخرى".

وأوضح بوتين، أن "روسيا على يقين بضرورة استخدام كافة قدرات الصناعة العالمية في مجال الأدوية حاليا، لضمان إمكانية الوصول الحر إلى اللقاحات بالنسبة إلى مواطني جميع الدول".