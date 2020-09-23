"روسكوسموس" تخبر كيف أنقذت محطة الفضاء الدولية من الاصطدام بالحطام الفضائي

في السابق، أبلغت وكالة "ناسا" عن مناورة الابتعاد. وأشارت إلى أنه أثناء تحليق الحطام، لجأ الطاقم إلى مركبة الفضاء المأهولة "سويوز".
وقالت "روسكوسموس": "في مساء يوم 22 سبتمبر 2020، تلقى المركز الروسي لمراقبة الرحلات معلومات تفيد بأن محطة الفضاء الدولية تقع في ما يسمى بالمنطقة الحمراء. وهذا يعني أن هناك خطر تصادم بين المحطة والحطام الفضائي. وبعد تحليل المعلومات المتاحة، اتخذت مجموعة مراقبة الطيران التابعة لمحطة الفضاء الدولية قرارا بشأن الحاجة إلى مناورة تجنب عاجلة".
لإجراء المناورة في الساعة 00.19 بتوقيت موسكو، تم تشغيل محركات مركبة الشحن "بروغريس إم إس-14" الملتحمة بالمحطة الفضاء الدولية. وقال التقرير إنهم عملوا لمدة 150 ثانية، مما جعل المحطة تتجنب التصادم بالجسم الخطير.
The station is preparing to avoid a piece of unknown space debris being tracked by @NASA_Johnson flight controllers and @US_SpaceCom. The Exp 63 crew has relocated to its Soyuz crew ship. The time of closest approach is 6:21 pm ET. More... https://t.co/vGPOoaEptb pic.twitter.com/uMRctPukN2— Intl. Space Station (@Space_Station) September 22, 2020
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