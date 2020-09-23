الكرملين يتمنى الشفاء العاجل لنافالني

علّق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على خروج المعارض الروسي، ألكسي نافالني، من المستشفى، بأنه إذا المريض استعاد صحته، فهذا سيكون رائعا.

موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث الروسي للصحفيين، اليوم الأربعاء: "نحن الآن حريصون جدًا بخصوص جميع التصريحات الخاصة بهذه القضية. ولا نعرف أي التصريحات صحيحة وأيها خاطئة. على أي حال، من الرائع بالطبع أن يتحسن المريض. نتمنى له الشفاء العاجل".

وأكد بيسكوف أن "نافالني، مثل أي روسي، سيكون قادرًا على دخول روسيا".

وتدهورت الحالة الصحية لـ"ألكسندر نافالني" وهو مدير أحد المواقع على شبكة الإنترنت، في 20 أغسطس/آب 2020، عندما كان موجودا على متن الطائرة. وتم نقله إلى أحد مستشفيات مدينة أومسك الروسية. وأظهر الفحص الطبي أن حالته الصحية تدهورت بسبب التغير الحاد لمستوى السكر في الدم. وبينما سعى الأطباء إلى التوصل إلى معرفة سبب تغير مستوى السكر في دم المريض، أصر أقارب نافالني على ضرورة نقله إلى ألمانيا ليتلقى العلاج هناك.

وبعد وصول نافالني إلى ألمانيا، أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن نافالني تعرض إلى "اعتداء" باسخدام "غاز الحرب القاتل"، بينما ألمحت مصادر إعلامية إلى احتمال وقوف السلطات الروسية وراء "التسميم" الذي تعرض له نافالني.